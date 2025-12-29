انت الان تتابع خبر اول تعليق للحلبوسي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة X وتابعتها الخليج 365، "أتقدّم بالشكر والتقدير إلى رؤساء الأحزاب السياسية والى رؤساء الكتل البرلمانية، وإلى أعضاء مجلس النواب العراقي على نيل ثقتهم بانتخابي رئيساً لمجلس النواب للدورة السادسة وهي ثقة أعدّها تكليفاً دستورياً ومسؤولية وطنية جسيمة".

وأضاف ان "هذه المرحلة تضع أمامنا جميعاً كممثلين عن الشعب، واجباً واضحاً في النهوض بدورنا التشريعي والرقابي بما يحفظ الدستور ويعزّز الاستقرار ويقدّم مصلحة العراق فوق أي اعتبار"، مطمئنا "أبناء شعبنا بأن مجلس النواب سيكون على قدر هذه الأمانة، وأن خدمة الدولة والمواطن ستبقى البوصلة التي تحتكم إليها في كل قرار".

