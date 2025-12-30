انت الان تتابع خبر الوطني الكردستاني: التوجه بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية هو احد الخيارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي بالاتحاد احمد الهركي لـ الخليج 365، ان "الاتحاد الوطني لم يعلن لغاية الان مرشحا رسميا لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "هناك اكثر من مرشح قادر على تولي منصب رئيس الجمهورية بمعايير وطنية منها النزاهة والكفاءة، الا انه لا توجد تاكيدات رسمية على الأسماء المقرر ترشيحها".

وأضاف "بعد انتهاء انتخاب رئاسة البرلمان بالكامل فهناك مهلة دستورية وهي 30 يوما، حيث سيبدأ الحراك فيما يسعى الاطار التنسيقي الى تقريب وجهات النظر بين الكرد"، لافتا الى ان "هناك خيارين هو اما الذهاب بمرشح واحد وهو صعب او التوجه بأكثر من مرشح والفضاء الوطني يحسم الامر كما حسم بانتخاب رئاسة مجلس النواب".

وذكر ان "هناك إرادة من الاطار والقوى السياسية باحترام التوقيتات الدستورية"، لافتا الى ان "حسم رئيس الجمهورية هي ضمن المدة الدستورية، وقبل تاريخ 28 كانون الثاني 2026 سيكون لدينا رئيسا للجمهورية".

