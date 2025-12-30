انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان ونائبه يعقدان اجتماعاً لفتح باب الترشيح من جديد على منصب النائب الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ونائبه عدنان فيحان، اجتمعا من اجل فتح باب الترشيح من جديد".

يذكر أنه من يوم أمس جلسة البرلمان مفتوحة من اجل حسم منصل النائب الثاني لرئيس البرلمان، حيث لجأ المجلس الى عقد 3 جولات وكلها لم تنتهي بنتيجة حاسمة.

ولا زالت المحاولات مستمرة من اجل انهاء هذا الاستحقاق وعدم مخالفة التوقيتات الدستورية المحددة.