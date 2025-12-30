انت الان تتابع خبر جرس البرلمان يقرع لاستكمال جلسة البرلمان الاولى والنواب يتوجهون الى القاعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "جرس مجلس النواب العراقي قرع من جديد إيذانا لاستكمال جلسة اختيار النائب الثاني للدورة السادسة".

يذكر أنه من يوم أمس جلسة البرلمان مفتوحة من اجل حسم منصل النائب الثاني لرئيس البرلمان، حيث لجأ المجلس الى عقد 3 جولات وكلها لم تنتهي بنتيجة حاسمة.

ولا زالت المحاولات مستمرة من اجل انهاء هذا الاستحقاق وعدم مخالفة التوقيتات الدستورية المحددة.

