انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: نأمل من البرلمان برئاسته وأعضائه ممارسة دوره الدستوري بشجاعة وأمانة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نهني شعبنا العراقي بمناسبة انطلاق أعمال مجلس نوابه بدورته السادسة، ونبارك لرئيس المجلس ونائبيه انتخابهم لإدارة هذه المؤسسة الدستورية المهمة، التي تجسد إرادة الشعب، وركيزة بناء الدولة وسلطاتها، بفضل صلاحياتها التشريعية والرقابية التي تمكّنها من تصحيح المسارات، وضمان الحقوق والحريات العامة".

وتابع، أنه "نأمل من المجلس، برئاسته وأعضائه كافة، ممارسة دوره الدستوري بشجاعة وأمانة، وتفاني بمستوى التحديات التي تواجه البلد، وتشريع كل ما يخدم مصالح العراق وأبنائه، وتفعيل الرقابة الجادة، ومتابعة عمل مؤسسات الدولة بما يحقق الإصلاح، ويعزز ثقة المواطن بالنظام السياسي".

وأكمل، أنه "نتطلع أن يكون مجلس النواب في هذه المرحلة منبراً للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا، وحارساً للمصلحة الوطنية العليا، وتوجيه جهوده نحو ترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز السيادة الوطنية، وبناء دولة العدالة والمؤسسات، بما يمهّد الطريق أمام حياة حرة كريمة تليق بتضحيات العراقيين وتطلعاتهم".