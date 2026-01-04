انت الان تتابع خبر اختيار شاخوان عبد الله رئيساً لكتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني قررت اليوم اختيار شاخوان عبد الله لتولي رئاسة الكتلة في مجلس النواب للدورة الحالية".



ويأتي هذا الاختيار في إطار ترتيب الأوراق السياسية للكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، تزامناً مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

