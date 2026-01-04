اخبار العالم / اخبار العراق

اختيار شاخوان عبد الله رئيساً لكتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني قررت اليوم اختيار شاخوان عبد الله لتولي رئاسة الكتلة في مجلس النواب للدورة الحالية".

ويأتي هذا الاختيار في إطار ترتيب الأوراق السياسية للكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، تزامناً مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
