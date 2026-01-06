انت الان تتابع خبر النائب الشويلي مهنئا بذكرى تاسيس الجبش: كان ولا يزال رمزًا للوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشويلي في بيان ورد لـ الخليج 365، "بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبطال قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية دفاعًا عن أرض العراق وسيادته وكرامة شعبه".

واضاف ان "الجيش العراقي، منذ تأسيسه في السادس من كانون الثاني عام 1921، كان ولا يزال رمزًا للوطنية والشرف والانتماء، ودرعًا حصينًا في مواجهة التحديات، وصمام أمان لوحدة العراق واستقراره".