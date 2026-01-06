انت الان تتابع خبر السوداني يخاطب القوات المسلحة: يجب ان نبقى متيقظين.. الوضع يستلزم أخذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، فقد "حضر وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس الاكاديمية العسكرية، وقادة العمليات، وعدد من قادة الصنوف والتشكيلات العسكرية والأمنية، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، والملحقان العسكريان المعتمدان لدى العراق. واستعرضت كراديس طلبة الكلية العسكرية المتخرجين، كما شهدت سماء بغداد استعراضاً نوعياً لطائرات القوة الجوية البطلة، ومهارات طياريها الأبطال".وأكد السوداني، في كلمة له ان "الجيش هو الركن الأساسي في الدولة والمؤسسة المدافعة عن وجودها في وجه الاخطار والمحن، مشدداً على دوره بالمهمات الوطنية ومساهمته الفاعلة بإسناد الجيوش والشعوب العربية في القضايا المصيرية، ولاسيما قضية فلسطين العادلة التي مازالت أرضها تضم رفاة 44 ضابطاً وجندياً عراقياً استشهدوا وهم يواجهون الاستيطان الصهيوني خلال حرب عام 1948".

وأشار السوداني الى "حرص الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية من عملها على تعزيز قدرات القوات المسلحة بتوفير ما تحتاجه من أسلحة ومعدات متطورة وحديثة، فضلاً عن إقرار استراتيجية الأمن الوطني العراقي للاعوام 2025-2030".

وأوضح أن "الحكومة اولت اهتماماً بموضوع توفير أراضٍ سكنية مخدومة في بغداد والمحافظات، ونتابع الإجراءات المتعلقة بإصدار الإجازات الاستثمارية لتوفير اكثر من 100 الف قطعة ارض سكنية مخدومة ومجهزة بجميع الاحتياجات لمنتسبي وزارة الدفاع ضمن مدينة الفرسان السكنية بمحافظة بغداد".

ولفت إلى أن "النظام الدكتاتوري انهك المؤسسة العسكرية بالحروب العدوانية والممارسات الجائرة".

وتابع: "تعهدنا باستعادة سيادة العراق الكاملة، ومضينا بإنهاء مهمة التحالف الدولي وبناء علاقات شراكة ثنائية متعددة مع دوله"، معتبراً أن "انهاء عمل بعثة الامم المتحدة/ يونامي، يؤكد أن العراق اليوم يحظى باعتراف دولي كامل بقدرته على إدارة شؤونه".

وأكد: "نعمل على تعزيز قوة الدولة ومكانتها عبر حفظ الأمن وحصر السلاح بيدها، تنفيذاً للبرنامج الحكومي وانسجاماً مع دعوة المرجعية العليا".

وشدد السوداني، بالقول "نوجه ابناء قواتنا المسلحة بالبقاء متيقظين مع ما تشهده منطقتنا من اضطراب وصراعات تستلزم الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية".

