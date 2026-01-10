انت الان تتابع خبر العنكوشي لـ السومرية: البرلمان يدعم أتمتة الدولة وتعظيم الإيرادات بعيداً عن الضرائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العنكوشي لـ الخليج 365، إن العراق “بحاجة إلى أتمتة حقيقية وأنظمة متطورة تقلل الاعتماد على المعاملات الورقية”، مبينًا أن البرلمان أيد إجراءات الحكومة بهذا الاتجاه، شرط ألا تكون على حساب المواطن العراقي أو من خلال فرض ضرائب جديدة.وأضاف أن “فرض الضرائب على المواطنين مرفوض بشكل مطلق داخل مجلس النواب”، موضحا أن المواطن العراقي يعاني من ظروف معيشية صعبة، ولا يمكن تحميله أعباء إضافية تحت أي مسمى.

وأشار العنكوشي إلى أن الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية وتطوير البرامج الإدارية يسهمان بشكل مباشر في تقليل الفساد المالي والإداري، مؤكدا أن مغادرة العمل الورقي تمثل خطوة أساسية لبناء دولة حديثة قادرة على إدارة مواردها بكفاءة وعدالة.

