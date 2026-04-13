الاعرجي: العشائر العراقية اثبتت أنها سندٌ للوطن ترفض الفتنة وتدعم الاستقرار

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي خلال لقاءه مع شيوخ ووجهاء عدد من العائر العراقية ان "العشائر في العراق ليست مجرد مكوّن اجتماعي، بل هي جذور ضاربة في عمق التاريخ، صنعت مواقف العزّ، وحمت الأرض، ووقفت مع الدولة في أحلك الظروف"، مبينا انها "عنوان الشهامة والنخوة، وميزان القيم الأصيلة التي حافظت على وحدة المجتمع رغم التحديات".

واضاف "لقد أثبتت العشائر في العراق أنها سندٌ للوطن، ترفض الفتنة، وتدعم الاستقرار، وتقف صفاً واحداً مع القوات الأمنية لحفظ الأمن والنظام"، موضحا انها "اليوم، كما كانت بالأمس، صمّام أمان، حين تتكاتف مع مؤسسات الدولة لبناء مستقبلٍ آمنٍ ومستقر".

وتابع "‏تحية تقدير واعتزاز لكل عشيرة عراقية أصيلة، جعلت من الكرامة نهجاً، ومن التضحية طريقاً، ومن حب الوطن عقيدة لا تتغير".