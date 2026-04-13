انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد حرص الحكومة على دعم التمثيل السياسي لجميع المكونات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، وفداً ضمّ ممثلي حركة بابليون في مجلس النواب ومجلس محافظة نينوى والمكتب السياسي للحركة".واضف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، بحث القضايا العامة في البلاد، وتطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار وإبعاد المخاطر عن العراق".

وأكد "حرص الحكومة على دعم التمثيل السياسي لجميع المكونات، وتلبية متطلبات العراقيين بمختلف شرائحهم، مشيراً إلى أهمية تضافر عمل جميع القوى في إسناد برامج الحكومة التنموية والخدمية".