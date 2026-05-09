انت الان تتابع خبر بن سلمان للزيدي: نتطلع للعمل معكم على توطيد أواصر العلاقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وقال بن سلمان وفق الوكالة "يسعدنا بمناسبة تكليفكم رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية العراق، أن نعرب لدولتكم عن بالغ التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقكم لخدمة العراق وشعبه الشقيق".

وأضاف "متطلعين للعمل مع دولتكم على توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها في المجالات كافة. متمنين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية العراق الشقيق مزيدًا من التقدم والرقي".