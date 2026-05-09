انت الان تتابع خبر العزم يعلن التوصل الى تفاهم مع الزيدي بشأن الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد التحالف أن "هذا التفاهم جاء انطلاقاً من تغليب المصلحة الوطنية العليا، والإيمان بضرورة دعم مسار تشكيل الحكومة وتوفير أسباب نجاحها، بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة أو حسابات مرحلية، وبما يحفظ التوازن السياسي ويعزز الاستقرار ويؤسس لشراكة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي ينتظر المواطن العراقي معالجات جادة لها".

وأشار تحالف العزم إلى أنه "قدَّم أسماء مرشحيه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المكلّف، انطلاقاً من مبدأ الكفاءة والقدرة في اختيار الشخصيات القادرة على إدارة المؤسسات الحكومية وتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار".

وجدد التحالف "دعمه الكامل للإسراع في استكمال تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية"، داعيا جميع القوى السياسية إلى "التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب منطق التفاهم والشراكة، بما يضمن تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات العراقيين وحماية مصالح الدولة العليا".