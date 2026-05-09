الجنرال بتريوس في بغداد قريبا

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها ان "الجنرال ديفيد بتريوس، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، CIA قد يزور بغداد هذا الأسبوع، للتأكد من أن الحكومة الجديدة ستقطع صلاتها تماماً بالجماعات المسلحة".

ولم يتسنَّ التحقق من الصفة الرسمية التي سيحملها الجنرال الأميركي خلال زيارته المزعومة إلى بغداد.

ويُعدّ بترايوس من أبرز القادة الذين ارتبط اسمهم بالحرب في العراق بعد 2003، واكتسب خبرته عبر أدوار ميدانية واستراتيجية متعددة، أبرزها قيادته «الفرقة 101» المحمولة جواً خلال الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسين.

كما أن خبرته اللاحقة تؤهله اليوم للعب دور في ملف سلاح الفصائل، إذ أُسندت إليه عام 2004 مهمة تدريب قوات الأمن المحلية، وسط تصاعد العنف الطائفي، وتعامل عن قرب مع زعماء سياسيين كان بعضهم يقود جماعات مسلحة.