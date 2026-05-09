انت الان تتابع خبر بارزاني يصل اسطنبول في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة في "قصر دولما بهتشة" بمدينة إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.كما سيعقد لقاءً منفصلاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وتتضمن أجندة الزيارة مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وتركيا في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية على الساحة العراقية والمنطقة بشكل عام.

