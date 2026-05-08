الشيخ همام حمودي يستقبل رئيس الوزراء المكلف: نتطلع لحكومة بقوة الشعب ومستوى طموحه



بغداد - ياسين صفوان - وخلال اللقاء، أعرب الشيخ حمودي، وفق بيان لمكتبه، عن تطلعه إلى تشكيل حكومة تستمد قوتها من قربها من الشعب، وقدرتها على تحقيق طموحه وتلبية مطالبه، مشيراً إلى ضرورة تقديم الكفاءة والخبرة والنزاهة على اي معايير اخرى في تشكيل الكابينة الوزارية.



ونوه إلى أن صعوبة التحديات وحساسية المرحلة تستوجب من جميع القوى الوطنية التعاون والعمل مع الحكومة بروح الفريق الواحد، مؤكداً ان نجاح الحكومة هو نجاح للعراق باكمله، وان استقرار العملية السياسية لايتحقق إلاّ بمشاركة الجميع، وبرؤية جامعة.