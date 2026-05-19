العراق يستنكر استهداف الامارات بالمسيرات ويشدد على التعاون لادامة استقرار المنطقة

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، "تجدد الحكومة في هذا الصدد، حرصها الكامل على استدامة العلاقات الأخوية المتميزة، والشراكة المنتجة مع دولة العربية الشقيقة، واستمرار نهج التعاون البناء لكل ما يصبّ في مصلحة العمل العربي المشترك، والمصالح العليا للعراق والإمارات على حدّ سواء".

وأضاف العوادي "كما نشدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي الفعال لمنع أي تصعيد أو إساءة لاستقرار المنطقة، أو استهداف لسلامة الدول الشقيقة والصديقة وسيادتها".
محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

