العراق يستنكر استهداف الامارات بالمسيرات ويشدد على التعاون لادامة استقرار المنطقة
بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، "تجدد الحكومة في هذا الصدد، حرصها الكامل على استدامة العلاقات الأخوية المتميزة، والشراكة المنتجة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، واستمرار نهج التعاون البناء لكل ما يصبّ في مصلحة العمل العربي المشترك، والمصالح العليا للعراق والإمارات على حدّ سواء".
وأضاف العوادي "كما نشدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي الفعال لمنع أي تصعيد أو إساءة لاستقرار المنطقة، أو استهداف لسلامة الدول الشقيقة والصديقة وسيادتها".
