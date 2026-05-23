ثلاثة ملفات رئيسية على طاولة مباحثات الزيدي وبارزاني

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم السبت، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في البلاد، ومناقشة القضايا الفنية التي تتعلق بملفات المنافذ الحدودية، وتطبيق نظام الأسيكودا والشركات النفطية العاملة في الإقليم".

وأضاف انه "تم التاكيد على توفر الفرصة للتنسيق العالي والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لإدارة القضايا الفنية وتذليل العقبات لمعالجتها وفق القانون والدستور".

وأكد الزيدي "الحرص على حل جميع القضايا، انسجاماً مع رؤية الحكومة التي تهدف الى خدمة المواطنين باختلاف مكوناتهم"، مبينا أن "الجميع شركاء في هذا الوطن، وأن هدفه التوصل الى اتفاق يحقق مصالح البلد وخدمة شعبه".

من جانبه، جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق تهانيه الى الزيدي، بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، واعرب عن "دعم حكومة الإقليم للكابينة الوزارية"، كما أكد "أهمية حل جميع القضايا الفنية بشكل جذري وفقاً للدستور".

