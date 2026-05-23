رئيس حكومة إقليم كردستان يصل بغداد

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة في إطار زيارته التي تستغرق يومين، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية.



‏وستتناول المباحثات آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة.

