دولة القانون: ما حصل بجلسة منح الثقة كمين مدبر والمالكي لا يزال صاحب الكلمة

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الفتلاوي في برنامج (علنا) الذي يبث على فضائية السومرية ان "ما حصل في خلال جلسة منح الثقة للوزراء في 14 أيار، كمين سياسي مدبر"، مبينا انه "كان هناك اتفاق سياسي مسبق تم نقضه في اللحظات الأخيرة، حيث تم تأخير التصويت على وزراء دولة القانون (الداخلية والتعليم) إلى نهاية القائمة في سابقة غير معهودة للوزارات السيادية".

وأضاف ان "إدارة الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب شهدت تجاوزا على صلاحيات رئيس الوزراء المكلف"، مؤكدا أن "الائتلاف لجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن في نتائج التصويت".

وجدد الفتلاوي "تمسك الائتلاف بمرشحيه (قاسم عطا وعامر الخزاعي)"، نافيا "وجود أي أسباب منطقية أو ملفات نزاهة تمنع تسنمهم للمناصب او فيتو أمريكي مباشر عليهما".

وتابع ان "نفوذ رئيس الائتلاف نوري المالكي لا يزال مؤثراً بقوة في المشهد السياسي كصاحب كلمة يحظى باحترام الخصوم والحلفاء"، رافضا "مقولة انتهاء دور الحرس القديم".

