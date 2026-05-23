اخبار العالم / اخبار العراق

بينها الخلافية.. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة عدة ملفات

0 نشر
0 تبليغ

بينها الخلافية.. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة عدة ملفات

انت الان تتابع خبر بينها الخلافية.. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة عدة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة في إطار زيارته، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية".


وتابع، انه "ستتناول المباحثات آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، مشيرا الى ان اللقاءات ستتضمن مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا