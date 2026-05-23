انت الان تتابع خبر بينها الخلافية.. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة عدة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة في إطار زيارته، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية".



وتابع، انه "ستتناول المباحثات آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، مشيرا الى ان اللقاءات ستتضمن مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة".