انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: نستلهم من عاشوراء معانيها ونواصل مسؤولياتنا من أجل رفعة العراق وسيادته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء في كلمة له، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وتابعتها الخليج 365، إنه "نتقدم بالعزاء إلى شعبنا العراقي، وأمتنا الإسلامية، وكل الأحرار في العالم، بذكرى الشهادة والانتصار والبطولة التي جسد مبادئها وقاد كبرياءها الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء، إمامًا ورمزًا ومصلحًا".

وتابع، أنه "من خصوصية هذه المناسبة العظيمة نستلهم معاني عاشوراء، ونواصل أداء مسؤولياتنا من أجل رفعة العراق وسيادته، ومن أجل إرث الشهداء والمضحين الذين قارعوا الإرهاب وهزموه في مختلف الظروف".

وأكمل، انه "أيها العراقيون الأصلاء لقد تعلمنا من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) أن لا نهادن فاسدًا، وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح منظومته (ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا) حتى نحفظ للأجيال القادمة ثروتها وحضارتها، ونصون حقها واستحقاقها في العيش الكريم".

ولفت الى أن "مدرسة سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) أثبتت، في كل الأزمنة، أن المبادئ لا تهتز بكثرة الفاسدين ومكرهم، وأن الإيمان بالرسالة المحمدية الخالدة، التي يحملها الرجال، لن تنكسر رايتها، وأن العراق سيظل عزيزًا كريمًا بأهله، ما دام صوت الحسين حاضرًا في الوجدان، وملهمًا لقيم الكرامة والعدالة والإنسانية".

واختتم: "السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته".