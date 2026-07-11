انت الان تتابع خبر الزيدي يوجّه بمتابعة تفاصيل مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الزيدي وجّه وزارة الخارجية، ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل الحادثة.وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.