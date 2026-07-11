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الزيدي يوجّه بمتابعة تفاصيل مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله في البصرة

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الزيدي يوجّه بمتابعة تفاصيل مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الزيدي وجّه وزارة الخارجية، ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل الحادثة.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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