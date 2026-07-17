انت الان تتابع خبر الزيدي: أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، التقى في مدينة هيوستن، ممثلي عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، لبحث آفاق توسيع التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة".

وشملت اللقاءات "ممثلي شركات هاليبرتون، وشل، وهانيويل، ووذرفورد، وبيكر هيوز، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات تطوير قطاعي النفط والغاز، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها هذه الشركات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة"، مشدد

اً على أن "الحكومة العراقية ماضية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ومستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح أعمال الشركات وتنفيذ مشاريعها في العراق".

وأشار إلى أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مشاريع استثمار الغاز، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني".

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن "اهتمامهم بتوسيع أعمالهم في العراق، واستعدادهم للمساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً مشاريع النفط والغاز، مؤكدين ثقتهم بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العراق والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه".