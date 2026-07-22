انت الان تتابع خبر الزيدي: ضرورة السعي إقليمياً ودولياً لإنهاء الأزمات عبر الحوار والتواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، وأهمية العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وجدد الزيدي "التهنئة باسم العراق، حكومةً وشعباً، بمناسبة تسنّم آندي بيرنهام رئاسة الحكومة البريطانية"، مشيراً إلى "تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وضرورة السعي الحثيث، إقليمياً ودولياً، لإنهاء الأزمات من خلال الحوار والتواصل، وبما يعمل على تجنب استمرار الحرب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".