انت الان تتابع خبر العامري ووفد من حركة النجباء على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان صدر بتاريخ (19 آب 2026)، أن اللقاء تناول بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، فضلاً عن استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية وتداعياتها المختلفة.



وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على أهمية وحدة الموقف تجاه القضايا الوطنية، وضرورة دعم كل الجهود والخطوات القادرة على حماية أمن العراق، والحفاظ على مصالحه واستقراره وسيادته.

