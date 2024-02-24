اليابان | اليابان... التدفق السكاني نحو طوكيو يستعيد عافيته في 2023

مجتمع 25/02/2024

أدت جائحة كورونا إلى تقييد حركة السكان اليابانيين للانتقال والسكن في طوكيو، ولكن مع رفع القيود، تستعيد العاصمة جاذبيتها السابقة.

في عام 2023، ارتفع عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى طوكيو من مناطق أخرى في اليابان بمقدار 68285 شخصًا، وهو ما توصل إليه تقرير سنوي حول الهجرة الداخلية صادر عن وزارة الداخلية والاتصالات باستناد إلى معلومات من سجل المقيمين الأساسي. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو قفزة كبيرة بنسبة تزيد عن 30 ألف شخص في صافي التدفق مقارنة بالعام السابق.

في ظل جائحة كورونا، كانت طوكيو قد سجلت أدنى مستوى لصافي التدفق في عام 2021 بلغ 5433 شخصًا، وهو الرقم الأدنى منذ بداية تسجيل هذه البيانات في عام 2014. ومع عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها مع رفع قيود فيروس كورونا، شهدت طوكيو جذبًا جديدًا للناس من مناطق أخرى في البلاد.

ويُلاحظ أيضا أن صافي التدفق إلى 23 بلدية في وسط طوكيو في عامي 2022 و2023 قد بلغ 21420 و53899 شخصًا على التوالي، مما يمثل انتعاشًا كبيرًا مقارنة بتدفق 14828 شخصًا فقط في عام 2021. وقد كانت الفئة العمرية التي سجلت أكبر نسبة من السكان الجدد في طوكيو هي تلك التي تتراوح أعمارها بين 20 إلى 24 عامًا، حيث غادر العديد منهم مسقط رأسهم لينتقلوا إلى العاصمة بحثًا عن فرص تعليمية أو فرص وظيفية.

من بين ثلاث مناطق حضرية رئيسية في اليابان، شهدت منطقة العاصمة طوكيو (تشمل طوكيو، سايتاما، تشيبا وكاناغاوا) هجرة صافية إيجابية بلغت 126515 شخصًا في عام 2023، مع زيادة قدرها 26996 شخصًا عن العام السابق. ومع ذلك، كانت هناك هجرة صافية لصالح منطقة ناغويا العمرانية (تشمل محافظات آيتشي، غيفو، وميئ) ومنطقة أوساكا العمرانية (تشمل محافظات أوساكا، كيوتو، هيوغو، ونارا) بلغت 18321 و559 شخصًا على التوالي.

في عام 2023، تحولت محافظات ناغانو، إيباراكي، مياغي، وياماناشي من تسجيل هجرة داخلية إيجابية إلى هجرة خارجية سلبية. وهذا يعني أن عدد السكان الذين غادروا هذه المحافظات كان أكبر من عدد السكان الذين استقبلتهم.

بالمقابل، سجلت 7 محافظات في اليابان - طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، أوساكا، تشيبا، فوكوؤكا، وشيغا - هجرة صافية لصالح السكان. هذا يعني أن عدد السكان الذين استقبلتهم هذه المحافظات كان أكبر من عدد السكان الذين غادروها خلال العام.

هذه البيانات تعكس حركة السكان داخل اليابان وتأثيرها على مستوى المحافظات المختلفة، وتعكس أيضًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على قرارات الهجرة لدى السكان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)