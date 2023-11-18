معلومات عن ديلان يسيلغوز.. مسلمة كردية قد تصبح رئيسة وزراء هولندا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم ديلان يسيلغوز أحاديث الأوساط السياسية خلال الساعات الماضية، إذ ترشحت للانتخابات المقبلة في هولندا، وتعتبر أول مهاجرة يسمح لها بالترشح، كما أنها كردية الأصل ومسلمة، بالإضافة إلى أنها وعدت الشعب الهولندي ضمن سياستها الجديدة أن تخفض من عدد المهاجرين إلى الدولة من مختلف أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة «De Telegraaf».

معلومات عن أول امرأة مهاجرة تترشح لمنصب رئيس الوزراء

- ديلان يسيلغوز تتقلد منصب وزيرة العدل حاليا في هولندا.

- تبلغ ديلان يسيلغوز من العمر 46 عاما.

- تزوجت من هولندي منذ 9 سنوت ولم تنجب بعد.

- مرشحة لتولي المنصب الأول في البلاد، بحسب ما ورد عنها في صحف محلية وأجنبية.

- أكدت «ديلان» على أنها ستحل في حال فوزها المتوقع مكان Mark Rutte المستمر رئيسا للوزراء منذ 13 سنة.

- زعيمة لحزب الشعب المحافظ، من أجل الحرية والديمقراطية.

- وصولت إلى هولندا مهاجرة بعمر 7 سنوات مع والدتها بعد الفرار إلى جزيرة يونانية على متن قارب كان مكتظا بالمهاجرين.

- ولدت في العاصمة التركية أنقرة، ونشأت في أمستردام مع والديها التركيين.

- نشطت في العمل السياسي إلى أن أصبحت تسعى للمنصب الأول.

- وعدت بأن ستعمل على الحد من حقوق الإقامة ولم شمل الأسرة في هولندا.

سياسة «ديلان» لتولي منصب رئاسة الوزراء بهولندا

على الرغم من أن «يسيلغوز» تعتبر مهاجرة وليست مواطنة هولندية أصلية منذ طفولتها، إلا أنها وعدت المواطنين الهولنديين بأنها ستقلل من عدد طلبات اللجوء إلى هولندا، وطالبتهم بدعم سياستها وليس جنسها بحسب ما ذكرته: «أوعدكم بأني سأكون إلى جانبكم، لذا فاعطوني أصواتكم ليس لأنني امرأة ولكن من أجل خوض الحملة بآرائي الموضوعية التي تهدف إلى حل مشاكل الناس».