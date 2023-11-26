معلومات عن زوجة طارق عبد العزيز.. رفيقة مشواره لسنوات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحيل مفاجئ تعرض له الفنان طارق عبدالعزيز، قبل قليل، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء استعداده لتصوير أحد المشاهد بمسلسل «وبقينا اتنين»، إذ سقط وسط الحضور في لحظات ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقبل وفاته المفاجئة اعتاد الفنان طارق عبدالعزيز على التواجد والتفاعل المستمرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يحرص في الظهور رفقة زوجته أو أي من أفراد أسرته، وهو ما تسبب في ظهور التساؤلات بشأن من تكون زوجته؟.

من هي زوجة الفنان طارق عبدالعزيز؟

في لقاء سابق له ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، تحدث الفنان الراحل طارق عبد العزيز عن علاقته بزوجته، لكنه لم يكشف عن اسمها، لافتًا إلى أنهما ارتبطا بعلاقة عاطفية قبل الزواج.

وقال الفنان طارق عبدالعزيز إن زوجته من خارج الوسط الفني، وجمعتهما علاقة حب وزواج استمرت لأكثر من 21 عامًا، أنجبا خلالهما ابنيهما «معتصم» و«ياسين».

وقال «عبد العزيز» إنه تعرف على زوجته من خلال شقيقه إذ كانت زميلة الأخير في كلية الآداب ومن ثم شعر بالإعجاب نحوها وقرر الزواج منها، «كنت أعرفها قبلها بسنة، كانت زميلة أخويا وأعجبت بيها، كانت في آداب وإنا حقوق، إحنا جيران وهي وأخوها توأم وكانوا صحاب أخويا، وفضلت منشن عليها».

زواج طارق عبد العزيز

وخلال حديثه أوضح طارق عبد العزيز أنه تزوج خلال عمله في البيزنس وتركه الفن جانبًا، وذلك لرغبته حينها في تكوين أسرة ومنزل، إذ اكتفى في ذلك الوقت بتأسيس شركة صغيرة خاصة به، إلى أن أنجب ابنه الأول «معتصم» ومن ثم جاءته فرصة عن طريق الصدفة لدخول التمثيل من خلال فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

أما عن علاقة زواجه وصفها «عبد العزيز» بالرائعة قائلًا: «الزواج بيكون رائع لما يكون في احترام وتفاهم».