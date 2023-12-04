7 معلومات عن زوجة الفنان أشرف عبدالغفور.. ما سر لقب «شمعة»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حادث أليم أنهى حياة الفنان أشرف عبدالغفور منذ ساعات، ونجت منه زوجته، يتساءل الكثير عمن هي تلك السيدة التي تحدث عنها الراحل أكثر من مرة، واصفاً إياها بأنها ملكة جمال، وأن حبهم أسطوري، اشتهرت بلقب «شمعة» بسبب حديثه عنها، إذ امتلكت ملامح جذابة كما ظهر في الصورة النادرة التي جمعت العائلة في عيد ميلاد ريهام عبد الغفور وهي طفلة.

7 معلومات عن زوجة أشرف عبدالغفور

بحسب تصريحات سابقة للفنان أشرف عبد الغفور، قبل رحيله نقدم معلومات عن زوجته كالتالي:

-اسمها فاطمة، لقبت بـ«شمعة» بعد حديثه عنها.

-كانت ملكة جمال في سنة من السنوات في مسابقة ملكة جمال القطن، وقال إن «شمعة» هو اسمها الحركي، مقتبس من المسابقة.

-هي ابنة عمه، وبحسب وصفه تزوجها عن قصة حب «عنيفة».

- توفي والدها وكان عمرها 3 سنوات فقط، ونشبت خلافات بين والدتها ووالد الفنان أشرف عبدالغفور لتكون هي عائق الزواج.

-بدأت علاقة حبهما عندما كان يدرس في المعهد العالي للسينما، وفي ذلك الوقت كانت أسرتها انتقلت من منطقة حدائق القبة ليعيشوا في الجيزة.

-في النهاية وبعد محاولات كثيرة للفنان أشرف عبدالغفور من أجل حبيته التي قطع خلافات الأسرة بزيارته المتكررة، وبعد رفض شديد تزوجا وأنجبت منه ريهام واثنين من الأبناء الآخرين.

-بحسب تصريحات الراحل أشرف عبدالغفور فإن ريهام تشبه والدتها في الجمال.

-كانت مع زوجها الفنان أشرف عبدالغفور في الحادث الذي توفي فيه، لكنها نجت منه.

ماذا فعل لينال ودها؟

كانت فاطمة الشهيرة بـ«شمعة» ملكة جمال القطن المصري، سيدة في غاية الجمال بحسب وصف الراحل أشرف عبد الغفور، لذلك كانت تستحق أن يقطع خلافات الأسرة من أجل أن يتزوجها في النهاية قائلا: «في المعهد العالي للسينما لما ابتدوا يسيبوا المكان اللي كانوا ساكنين فيه في حدائق القبة واتنقلوا الجيزة جنبنا وبدأت المسائل تقرب بعد ما كنا منقطعين وأنا بدأت أنشق عن هذا الانقطاع وأزورهم بالتدريج ونشأت بالتدريج قصة الحب اللي كانت متقابلة بين الطرفين بالرفض، لكنها واحدة في جمالها بيتقدم لها طوابير للخطاب والعرسان طول الوقت وحالتهم أحسن مني بمراحل كتير جدا وأنا مكانش عندي أي حاجة خالص وارتبطنا ببعض في النهاية واتجوزنا وده كان مكون أساسي إنه يخلص عائلة كويسة».