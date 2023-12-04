إذا تناولت الزنجبيل يوميا لمدة شهر هذا ما يحدث لجسمك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الزنجبيل من المشروبات الساخنة التي يتناولها الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، زيادة على ذلك له نكهة مميزة وقوية، ويحتوي على العديد من المركبات الكيميائية المفيدة، بما في ذلك الزنجيرولين وجينجيرول.

فيما يلي نرصد لكم فوائد تناول الزنجبيل لمدة شهر، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

مضاد للالتهابات:

تناول الزنجبيل يقلل الالتهاب في الجسم على نحو سريع، وذلك يرجع إلى التأثير المضاد للالتهابات له.

علاج غثيان الصباح:

قد يكون الزنجبيل فعالاً ضد الغثيان المرتبط بالحمل أو غثيان الصباح.

وقد يساعد أيضا في تخفيف الغثيان والقيء لدى الأشخاص الذين يخضعون لأنواع معينة من الجراحة أو المرتبط بالعلاج الكيميائي.

إنقاص الوزن:

قد يلعب الزنجبيل دورًا في إنقاص الوزن، نظرا لقدرته على تقليل الالتهاب.

علاج هشاشة العظام:

الزنجبيل يمكن أن يساعد على تقليل أعراض التهاب المفاصل وخاصة الركبة.

خفض نسبة السكري:

قد يخفض الزنجبيل مستويات السكر في الدم ويحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

علاج عسر الهضم المزمن:

تناول الزنجبيل يسرع إفراغ المعدة، ما قد يفيد الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم وما يرتبط به من إزعاج في المعدة.

يقلل من آلام الدورة الشهرية:

قد يكون الزنجبيل فعالاً مثل بعض الأدوية ضد آلام الدورة الشهرية.

خفض مستويات الكولسترول الضار:

ترتبط المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار (LDL) بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي مراجعة أجريت عام 2022 من 26 تجربة، وجد الباحثون أن استهلاك الزنجبيل يقلل بشكل كبير من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي الزنجبيل على مركب الجينجيرول الذي له تأثيرات وقائية ضد السرطان.

يحسن وظائف المخ ويحمي من ألزهايمر:

تشير بعض الأبحاث إلى أن مركبات 6-shogaol و6-gingerol الموجودة في الزنجبيل قد تساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية مثل مرض ألزهايمر وباركنسون والتصلب المتعدد.

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