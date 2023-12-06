للرجال.. علامة في البول دلالة على إصابتك بـ 3 أنواع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وجود الدم في البول، أو ما يُعرف بالبيلة الدموية، هو حالة طبية تشير إلى وجود خلايا دم حمراء في البول، ويمكن أن يكون هذا الدم مرئيًا بالعين المجردة، أو يمكن اكتشافه فقط من خلال اختبار البول.

ويمكن أن يكون التبول في الدم علامة على الإصابة بسرطان المثانة أو الكلى أو البروستاتا، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال طبيب الأورام البريطاني بيتر جونسون: "لا ينبغي تجاهل مرور الدم في البول ولو مرة واحدة فقط، حيث يمكن أن يكون علامة على السرطان، لذا يجب فحصه من قبل الطبيب المختص".

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطانات المسالك البولية الحاجة إلى التبول بشكل غير معتاد، أو الشعور بالحرقان، أو صعوبة إفراغ المثانة، أو آلام الظهر.

نصح بيتر: "بضرورة تجنب الرجال استخدام المراحيض العامة، لأن هذا يعرض حياتهم للخطر".

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