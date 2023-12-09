"حقيقة أم خرافة".. هل شوربة الكوارع تزيد القدرة في غرفة النوم؟ - هذا ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكوارع من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس، خاصة في فصل الشتاء، فهي تساعد على التدفئة ومنح الجسم الطاقة.

ولكن هل تساعد الكوارع على استعادة الكولاجين بالجسم، هو ما نكشفه لكم وفق ما ذكر أخصائي الجلدية والتجميل الدكتور أحمد الجبر.

وكشف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "سيدتي" المذاع عبر قناة روتانا خليجية، حقيقة أن شوربة الكوارع تساعد على استعادة الكولاجين بالجسم.

وأضاف: "لا يوجد أي دليل علمي أن شوربة الكوارع تتميز عن البروتينات الأخرى الموجودة في الأطعمة".

وتابع: "كما أن وجود الكولاجين فيها لا يعني أنها أكثر فائدة وإختلافا عن غيرها من الأكلات".

وأوضح أخصائي التغذية: "يتم بناء الكولاجين من خلال مركبات البروتينات التي تدخل الجسم، لذا إذا تم تناوله عن طريق الطعام أو الشراب لا يدخل الجسم بهذه الطريقة".

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، خلال لقاء لها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار، إن وجبة الكوارع ليست مفيدة للرجل كما يعتقد البعض، وبالعكس فإنها تضر، نظرا لأن بعد عملية الهضم تسبب لزوجة في الدم، وهذا يؤدي إلى تقليل انسيابية وتدفق الدم.

وأضافت استشاري الطب الجنسي: "تناول الحمام ليس مفيدا في تعزيز القدرة الجنسية، نظرا لأنه من الطيور المليئة بالدهون على الرغم من صغر حجمه، كما أن لحمه دسم".

واستكملت: "الجمبري له شروط حتى يصبح مفيد للصحة الجنسية، وهو يجب قبل تناوله إزالة ظهر الجمبري، لأنه مليء بالكوليسترول".

وحددت "هبة" مجموعة من الأطعمة التي تفيد الصحة الجنسية والعلاقة الحميم، وهي كالتالي:

- البرقوق.

- الكريز.

- العنب الأحمر.

- الفلفل الأحمر.

- نبات الجعضيض.

- الافوكادو.

- السبانخ.

- الجرجير.

- النعناع.

- التفاح بقشره.

- البصل.

- الأسماك المشوية.

البروكلي.

اقرأ أيضا:

7 أطعمة تقضي على الكوليسترول الضار في الدم.. احرص عليها

"تظهر قبل سنوات".. علامة تحذيرية لمرض مناعي خطير

موجود في كل بيت.. طعام سحري يخفض الكوليسترول وينقص الوزن

بحيلة غريبة.. أطباء يستخرجون إبرة عالقة داخل رئتي طفل

"طاقة سلبية تلاحقهم" .. 3 أبراج يواجهون تعثرات مفاجئة في بداية 2024