من هي الصحفية الشهيدة نرمين قواس؟.. قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلها في غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة استشهدت إحدى الصحفيات الفلسطينيات، خلال قصف لطائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلها في قطاع غزة، وسط حالة من الحزن الشديد بين زملائها من الصحفيين، الذين يتلقون أخبار استشهاد أصدقائهم وزملائهم بشكل يومي.

ونستعرض أبرز المعلومات عن نرمين قواس، بعد استشهادها في جريمة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت عنه قناة «القاهرة الإخبارية».

معلومات عن الشهيدة الصحفية نرمين قواس

- تعيش الصحفية الشهيدة «نرمين» في قطاع غزة، منذ ولادتها وحتى استشهادها.

- لديها طفلة رضيعة ولدتها حديثا.

- الشهيدة الصحفية في الثلاثينات عمرها.

- لم ينشر عنها معلومات أخرى أو صور، غير التي ظهرت فيها برفقة زوجها وطفلتها الصغيرة.

- وذكرت مصادر صحفية فلسطينية، أنها كانت تعمل لدى «روسيا اليوم»، كما عملت كصحفية مجتهدة سابقا في معهد الإعلام.

الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين في غزة

استشهاد الصحفية الفلسطينية نرمين قواس، إثر قصف منزلها فى غزة، خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ليس الأول بين صفوف الصحفيين، المشاركين في أثناء تغطية أحداث تلك الحرب الوحشية، بل سبقها كثيرون، وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بفلسطين في بيان، أن عدد الصحفيين الذين راحوا فداء لنشر الحقيقة وصلوا إلى ما يقرب من 86 شهيدا.