ماذا يحدث لجسمك إذا شربت الزنجبيل على معدة فارغة؟.. نتائج غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الكوليسترول مركبًا دهنيًا مهمًا، إذ يدخل في كافة العمليات الفسيولوجية بالجسم، وعلى الرغم من أهميته الكبيرة، إلا أن التركيزات العالية منه تساهم في تعرض الجسم للعديد من الأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية المفاجئة بسبب انسداد الدم في الشرايين.

ولكي يتفادى الشخص تلك المخاطر الصحية، يجب عليه الحرص على تناول بعض المشروبات التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول «الضار» خاصة إذا تناولها على معدة فارغة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «WIO News».

مشروبات تخفض مستويات الكوليسترول الضار

1- عصير الطماطم:

يعتبر عصير الطماطم من المشروبات الصحية الغنية بالألياف والنياسين والليكوبين، وبالتالي يعمل على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

2- ماء بالعسل والثوم:

للتقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ينصح بخلط عجينة من ثلاثة فصوص من الثوم مع ملعقة من العسل في كوب من الماء الفاتر، ويفضل تناولها في بداية اليوم.

3- حليب الكركم:

عند تناول خليط من مسحوق الكركم مع الحليب الدافئ، على الريق فإنه يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

4- الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات التي تحافظ على صحة الشخص، ويفضل جعله ضمن النظام الغذائي اليومي، من أجل السيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى خسارة الوزن بسهولة.

5- عصير الزنجبيل والليمون:

يعمل تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وملعقة من عصير الزنجبيل على معدة فارغة، على تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم، إذ يحتوي الزنجبيل على كميات كافية من مضادات الأكسدة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يوميا؟

ومن جانبه ذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الزنجبيل تتعدد فوائده للجسم، كما أنه يحتوي على العديد من القيم الغذائية المهمة مثل الدهون والمعادن والبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ومنها «فيتاميين B3»، «فيتامين B6».

وتابع «بدران»، أنه على الرغم من فوائد الزنجبيل الكثيرة، إلا أنه لا ينصح بتناوله يوميا، لأنه يسبب عدة أضرار، منها ما يلي:

- تعرض الشخص لمشاكل في المعدة.

- الإحساس بآلام في البطن.

- الإصابة بالغازات والانتفاخات داخل البطن.