سامح الصريطي يكشف لأول مرة تفاصيل رحلته مع الفنانة نادية فهمي.. ماذا حدث قبل رحيلها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوج الفنان سامح الصريطي من الفنانة الراحلة نادية فهمي وأنجب منها ابنتين، وظل رباط الزواج لمدة 23 عامًا ثم انفصلا، إلا أن علاقتهما ظلت جيدة، حتى رحلت في 2019 عن عمر ناهز 69 عاما، وهو ما تحدث عنه في لقاءه الأخير، وعن تفاصيل كثيرة بشأن حياته وعلاقته بها خاصةً بعدما أُصيبت بالزهايمر في أيامها الأخيرة، ونقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن من هي الفنانة نادية فهمي.

من هي زوجة الممثل سامح الصريطي؟

أنجب الفنان سامح الصريطي من زوجته الأولى الفنانة نادية فهمي، ابنتين، هن الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، وفي ديسمبر عام 2016، أُعلن تواجدها داخل إحدى دور الرعاية منذ سنوات، وهو ما وجه إليه الجميع انتقادًا لاذعًا بسببه، إذ عبر خلال لقاءه في برنامج «واحد من الناس»: «اتعرضت لهجوم بسبب وجودها في دار المسنين، لكن ده كان اقتراحي واقتراح العائلة، لأن كان في خطورة من وجودها مع بناتي، وكان لازم حد يرعاها، والاتهامات لاحقتني بسبب كده».

من هي نادية فهمي؟

نادية فهمي هي ممثلة مصرية، درست التمثيل وكان أغلب نشاطها متركزًا على الدراما التليفزيونية، وفي عام 1979 دخلت مجال السينما، بأول فيلم لها وهو «يمهل ولا يهمل»، وتزوجت من الفنان سامح الصريطي إلى أن انفصلا، وعبر: «انفصلنا وربنا يعلم علاقتي بيها، أنا أهم حاجة عندي علاقتي بالخالق، وكنت بخاف على بناتي، ولما حالتها اتحسنت رجعت لها تاني، وكنا بنتعامل معاها أنها طبيعية، ولكن كانت حالتها الصحية غير جيدة».

معلومات عن الفنانة نادية فهمي زوجة سامح الصريطي السابقة

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن نادية فهمي زوجة الفنان سامح الصريطي الأولى، وفقًا لآخر حديث لها مع الإعلامي عمرو الليثي:

- ولدت عام 1950.

- درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة.

- قدمت عددا من الأدوار المهمة مع رواد الفن المصري الأوائل.

- قدمت نادية فهمي ما يزيد عن 100 عمل فني غالبيته في عالم الدراما.

- ارتبط الجمهور بها لأعمالها المميزة أبرزها «هي والمستحيل وأرابيسك».

- عانت الفنانة الراحلة من مرض الزهايمر.

- توفيت في 14 فبراير عام 2019.

آخر دور للفنانة نادية فهمي

شاركت نادية فهمي قبل وفاتها، في مسلسل الرحايا، وكانت نهاية المسلسل مقاربة لما حدث لها في الواقع، إذ جسدت دور أم مصابة بالزهايمر، ولا تتذكر أي شيء إلا قصة حبها، وهو ما ماتت عليه في الحقيقة، بمرض الزهايمر بعد إيداعها دارا للمسنين.

حديث سامح الصريطي عن نادية فهمي

«في كتير من الأوقات كانت بتبص لنا وتبتسم وهي مش عارفه احنا مين»، بهذه الكلمات عبرت ابتهال ابنتها، وأنها حزنت لمرض والدتها، بالزهايمر، فضلًا عن إصابة والدها بجلطة في القلب، إذ عبرت: «حسيت بالموت والحمد لله عديت على خير، وتأثرت بردود الأفعال وحجم الحب والدعم من كل الناس».

كان قد أعلن الفنان سامح الصريطي زواجه من المطربة المعتزلة حنان، التي اشتهرت بصوتها الدافيء وتقديم الأغاني في مرحلة التسعينات، وكان لها شهرة كبيرة وواسعة قبل أن تغيب عن الشاشة لسنوات طويلة، على الرغم من تاريخها الفني والغنائي الطويل.