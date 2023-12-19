من هي زوجة وائل جسار؟.. بكى عليها في «مشيت خلاص» وأعادهما الحب والأبناء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب قوية أثمرت عن زواج استمر لسنوات، وفي كل لقاء يتحدث وائل جسار عن حبه لزوجته ميراي مقدسي، الذي أعلن منذ ساعات خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن علاقتهما شهدت كثير من التوترات، وصلت إلى الانفصال قبل العودة مجددا، إذ أن الحب باقٍ من أجل الأبناء الذين يحرص «جسار» على تعليمهم القيم الإسلامية، مع إعطائهم الحرية الكاملة، لكن بضوابط بحد وصفه.

من هي زوجة وائل جسار؟

في إحدى الحفلات التي كان يغني فيها، لفتت ميراي مقدسي، انتباه وائل جسار، إذ كانت الفتاة الوحيدة التي تجلس بعيدًا تراقب الحفل، بينما الجميع يرقصون مبتهجين، بحسب تصريحات تليفزيونية له، لذلك قرر التعرف عليها، ثم نشأت بينهما قصة حب قوية قابلها اعتراض الأهل في البداية، بسبب اختلاق ديانتهما فهو مسلم وهي ولدت في أسرة مسيحية، لكن تحدى الحبيبان العوائق وتزوجا في النهاية.

وقال «جسار»:«اختلاف الديانات بينا كان عائق قدام العيلتين ودا شيء طبيعي في كل العائلات، بيتمنوا ابنهم يتزوج مسلمة والمسيحية تتزوج مسيحي، بس بالنهاية اتزوجنا، أنا من قبل الزواج بميراي اتعلمت بمدارس مسيحية، بعرف كل التراتيل وبحب اولادي يعرفوا عن الدين المسيحي، بس هما مسلمين وبفهمهم الدين الإسلامي».

وفي تصريح سابق قال«جسار»: «بينا عشق وحب زي الأفلام، دي كل حياتي، نحن شخصان متفقان في كل شيء.. أنا ومراتي متفقان بشدة عشان برجنا واحد، إحنا الاثنين برج القوس».

- ولدت ميراي مقدسي، زوجة الفنان وائل جسار، في أسرة مسيحية، لكن ذلك لم يقف عائقًا أمام حبها لوائل جسار، الذي تزوجته وأنجبت منه أبنائها مارلين جسار، وائل جونيور جسار، وعلى الرغم من قصة الحب القوية انفصلت ميراي عن وائل جسار في 2002، وعادا لحياتهما الزوجية مرة أخرى في 2005، وهو الوقت الذي أطلق فيه أغنية «مشيت خلاص».

- يتبع أبناء ميراي مقدسي ووائل جسار الدين الأسلامي، ولأنها تتواجد معهم أكثر من أبيهم طلب منها «جسار» تغيير ديانتها واتباع الدين الإسلامي، فلم تعترض ووافقت: «طلبت منها تغير دينها ووافقت، مش حاسس أني ظلمتها بالعكس إحنا متفاهمين جدًا، حسيت إن احترام المرأة تتبع زوجها، بحب في النهاية الأولاد يفهموا حالهم وين، عشان تعرفهم أكتر، وهي بتحب تصوم في رمضان، وتعرف كتير عن الدين الإسلامي».

زوجة وائل جسار شريكته في كل شيء

تحرص ميراي جسار بحسب ما يظهر من حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» على مشاركة صورها مع زوجها وأبنائها، حتى أنها شاركته أحد أعماله مؤخرًا، وظهرت معه في فيديو كليب شاركة مقطع منه عبر صفحتها، وقالت في لقاء تليفزيونية اثناء تواجدها معه: «ما حسيت حالي بتصوير، كأننا قاعدين بالبيت، وهيك نحنا».

وفي نوفمبر الماضي شارك «جسار» صورة تجمعه بزوجته ميراي يحتفل فيها بعيد ميلادها وعلق عليها: «إلى زوجتي الحبيبة عقبال المية سنة، كل عام وأنت حبيبتي وسندي، أحبك إلى الأبد».