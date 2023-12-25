القصة الكاملة لبكاء عبير نعمة على المسرح.. ماذا قالت عن زوجها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بصراحة بطيبة قلبه مش موجود.. بصراحة راح حبُه بدون حدود.. بس هو منّه مثلٌ كلٌّ»، كلمات حفرت في قلوب الجميع، أصبحت تتغنى بها الفتيات لشركاء حياتهن، وظللن يتطلعن لمعرفة صاحبة الصوت والوصف الملائكي هذا، وهي المطربة عبير نعمة، لكن كان أول معرفة لهن بها غير متوقعة، وهي تبكي بدموع الحب، خلال حفلها الغنائي لسبب غير متوقع.

سر بكاء عبير نعمة على المسرح

وخلال حفلها الجمعة الماضية في لبنان، بكيت المطربة عبير نعمة بحرقة على المسرح، وهي تغني كلمات أغنيتها «بعدني بحبك»، وهي تردد «بيِحميني بيِبقى حدّي بيعملّي شو ما بدّي»، لتدخل في نوبة بكاء، تحاول حنق دموعها، لكنها لم تتوقف، وظل الجمهور يصفق لاستكمال الأغنية، لتفصح لأول مرة عن طلاقها.

@celebritynewsarab ‏هذا ما يسمى في الفن الأصيل #عبير_نعمة original sound - Celebrity News

بكاء المطربة عبير نعمة

ظلت الفنانة عبير نعمة تحاول أن تنظم ضربات قلبها، لكن دموعها غلبتها، لتعبر في تصريحات تليفزيونية: «اللحظة إللي عيشتها على المسرح كانت أقوى مني، أنا بقالي سنتين متطلقة، بس كنت بخفي مشاعري، لكن بتخبط في حياتي، ومكنتش جاهزة أعلن الخبر، لأنه كان حب حياتي الحقيقي وأبو بنتي».

«اليوم هو الصديق والأب والسند، لكن الحمد لله مقدرناش أبدًا نكمل»، لتعبر أنها لم ترد الحديث في الموضوع، وإن الكثير من الإعلاميين على علم بهذا الموضوع، ولكن احترم الجميع رغبتها في عدم الإفصاح عن التفاصيل، احترامًا له ولابنتها، خاصةً أنها ترى أن العلاقات الشخصية أساسها الود والمحبة، وبين «طلع متل كلن» والحزن لبكائها، كانت تعليقات الجماهير.

من هي عبير نعمة؟

ونقدم لكم معلومات عن من هي المطربة عبير نعمة، من خلال صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- عبير نعمة فنانة وباحثة موسيقية.

- ولدت في لبنان.

- تميزت بأنها تستطيع غناء جميع الأنماط الموسيقية.

- حصلت على شهادة ماجستير علم الموسيقى، بدرجة امتياز.

- ممثلة مسرح منذ عام 2007.

- مقدمة برامج تلفزيونية ومنتجة برامج وثائقية موسيقية، منذ 2012 إلى الوقت الحاضر.

- حائزة على العديد من الجوائز منها الجائزة الذهبية لإتحاد الإذاعات العربية، وجائزة أفضل مغنيّة لبنانية.

- دخلت عبير نعمة الميدان التلفزيوني تاركة علامة فارقة من خلال إعداد دة برامج تليفزيونية.

- أعدت خلال سبتمبر الماضي، حفلًا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء على مسرح المحكى بالمشاركة لأول مرة.