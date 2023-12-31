بعد زيارتها إلى غلاف غزة لدعم إسرائيل.. من هي ملكة جمال العراق سارة عيدان؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف كثيرة أثارت بها الجدل، لكن الموقف الأخير لملكة جمال العراق السابقة سارة العيدان كانت أكثر استفزازية، بعد زيارتها لمنطقة غلاف غزة، وإعلان تضامنها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتتلقى بعدها «العيدان» هجومًا بسبب موقفها، الذي لم يكن الأول من حيث إثارة غضب الشعوب العربية، إذ سبق لها التقاط صورة جمعتها بملكة جمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومقابلة رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو.

ماذا قالت سارة العيدان بعد زيارة غلاف غزة؟

لم تكتف سارة العيدان، الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق 2017 بمواقفها الاستفزازية السابقة من زيارة حائط المبكى، ولقاء عدرا غاندلزمان ملكة جمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعمدها نشر الصورة معلقة عليها:«السلام والحب من ملكتي جمال العراق وإسرائيل»، وانذاك تعرضت لهجوم كبير من الشعوب العربية.

وفي الساعات الماضية، تصدرت سارة العيدان حديث مواقع التواصل، وعاد الناس للهجوم مرة أخرى، لأنها اختارت غلاف غزة ليكون مكان زيارتها، وهو موقع معركة «طوفان الأقصى» الذي أثبتت فيه الفصائل فشل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة وانهيار المنظومة الإستخباراتيه لهم، وهناك ارتدت سارة العيدان سترة الوقاية وملابس الجيش لتتجول بين نساء جيش الاحتلال، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت قائلة:«لقد قمت اليوم بزيارة غلاف غزة، وهو المكان الذي أدى فيه الرعب المؤلم الناجم عن تسلل حماس إلى مذبحة بحق عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها، وعلى بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس، لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيًا، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير».

واستكملت «العيدان» حديثها قائلة:«لم يسبق لي أن رأيت في حياتي حتى في ظل إرهاب داعش مثل هذه الوحشية، إن ما كان ذات يوم مجتمعًا نابضًا بالحياة يتردد صداه الآن بصمت مؤلم من المأساة».

مواقف سابقة لـ سارة عيدان

ولسارة عيدان ملكة جمال العراق ذات الأصول الأمريكية مواقف أخرى تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ زارت حائط المبكى، وقالت:«شكرا لإعطائي جولة ثاقبة في أنفاق الجدار الغربي، صليت من أجل الناس في هذه الأرض أن يروا السلام وأن يتجمع شعبنا معا، يا له من تاريخ مأساوي تعلم عدد المرات، حاولت إمبراطوريات مختلفة محو روابط الشعب اليهودي إلى أكثر مكانة قدسيه، ولكنه يظهر أيضًا المرونة الحقيقية والأمل في أن يعيد معبد سليمان مجده في يوم من الأيام كبيت عبادة لجميع أبناء إبراهيم كما كان ويجب أن يكون».

من هي سارة عيدان؟

وعلى الرغم من الشهرة التي حصلت عليها سارة العيدان بعد زيارة غلاف غزة، وزيارة دولة الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مرة، ومواقف استفزازية مختلفة، إلا أن الكثير لم يعرف من هي سارة عيدان؟، وبحسب صفحتها على «إنستجرام» نقدم معلومات عنها كالتالي:

- ولدت سارة عيدان عام 1990 في بغداد.

- والديها ينحدران من مدينة الحلة في بابل.

- هي مطربة وكاتبة للأغاني.

- شاركت سارة في مسابقة ملكة جمال العراق في الولايات المتحدة، وحصلت على اللقب في 2017.

- مرشحة لعضوية الكونجرس لعام 2024.