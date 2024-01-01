احذري مخاطر السجائر الإلكترونية على الحوامل.. مضافعات تصل للإجهاض

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظن بعض السيدات أن السجائر الإلكترونية آمنة، لهذا السبب يتجهن لشراء «الفيب» وبدأت موضة جديدة بين الكثيرات من حيث تناولها وزيادة الطلب عليها، وعلى الرغم من أنها لا تطلق رائحة كريهة مثل السجائر العادية، ومع الوقت تنتج منها المصانع روائح وأطعمة شهيرة مثل العنب والرمان والتفاح، ومؤخرًا انتشرت دراسة وجه فيها العلماء للحوامل تحذيرًا عاجلًا بشأن بعض أطعمة السيجارة الإلكترونية «الفيب»، مشيرين إلى أنها تزيد بمقدار الضعفين خطر وقوع الإجهاض، وفي حديث لـ«هن» علقت الدكتورة راندا فخر الدين، مستشار الصحة الإنجابية، على الدراسة معددة مخاطرها.

دراسة تحذر الحوامل من «الفيب»

وجد العلماء في الدراسة، التي نشرت في دورية «الطب الوقائي»، أن النساء اللواتي يدخن السجائر الإلكترونية ذات طعمي النعناع ومركب المينثول يواجهن خطر الإجهاض أكثر من غيرهن، وتتبع الباحثون الأمريكيون في الدراسة حالات 600 حامل، بعضهن يدخن السجائر الإلكترونية، خلال مرحلة الحمل لمعرفة كيفية تأثير النيكوتين عليهن، وكانت النتيجة هي عدم ظهور اختلافات كبرى بين النساء اللواتي كن يدخن وأولئك اللواتي لا يدخن.

تسبب الإجهاض في كل الحالات

وبحسب تصريح الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري النسا والتوليد ومستشار الصحة الإنجابية، تشكل السجائر الإلكترونية أو الفيب خطرًا على الحوامل في كل الحالات وأن تأثيرها لا يقل تأثيرًا عن السجائر العادية: «الفيب تأثيرها نفس مخاطر السجاير، هما فاكرين تأثيرها أخف وهو مش أخف ولا حاجة بالتالي بيسبب نفس الآثار للسجاير زي الضغط وانقباض الأوردة الدموية وكل دا يسبب إجهاض، وبينزل الجنين ناقص ونموه مش كامل، وكمان المشيمة بيكون تدفق الدم فيها أقل من الطبيعي».

خطورة السجائر الإلكترونية

وبحسب موقع «هيلث لاين» تسبب السجائر الإلكترونية التهيج والالتهابات الرئوية، ما يسبب مشكلات في الرئتين، كما تؤثر على وظيفة الرئتين لأنها تعرض الرئتين للمواد الكيميائية والبخار الموجود في السجائر الإلكترونية، إلى تأثير سلبي على وظيفة الرئتين مع مرور الوقت، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة، ومن بين مخاطر السجائر الإلكترونية أيضًا جذب البكتيريا على الأسنان، والتعرض لجفاف الفم المزمن ورائحة الفم الكريهة، بسبب السوائل الموجودة في السجائر الإلكترونية، والإصابة ب‏تقرحات الفم، والتهابات اللثة.