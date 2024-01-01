الفستان البليسيه لإطلالة فخمة في الحفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أفادت مجلة "Elle" بأن الفستان البليسيه يمنح المرأة إطلالة فخمة في الحفلات بفضل طابعه الأنيق، الذي ينطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان البليسيه يمتاز بطيّاته الكلاسيكية الجذابة، مشيرة إلى إمكانية اختيار موديل يتألق بأحد الألوان الزاهية كالأحمر اللامع، أو الأحمر البوردو، أو الذهبي، وذلك لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة.

وأضافت أنه يمكن ارتداء حزام مع الفستان البليسيه لتسليط الضوء على الوسط، مع ارتداء بوت طويل أنيق. وبالنسبة للحلي، فإنه يمكن ارتداء أقراط فخمة أو سوار لافت للأنظار. ويكتمل سحر هذه الإطلالة الكلاسيكية بأحمر شفاه داكن.