سبب الخلاف بين أنغام وأصالة.. صلح بعد 5 سنوات قطيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الفنانة أنغام وهي تقبّل الفنانة أصالة، التي قابلتها الأخرى بعناق شديد، بعد خلاف دام 5 سنوات تقريبا؛ إذ ظهرتا في حالة من الحب والمودة وبجوارهما الفنانة إليسا، التي ظهرت عليها الابتسامة فرحا بالصلح بينهما.

بدأت قصة الخلاف الأشهر خلال السنوات الماضية، بين الثنائي الفني أنغام وأصالة، اللتان كانتا على علاقة صداقة قوية، إلا أن تحولت في يوم وليلة، لقطيعة وفراق دام لفترة طويلة، بسبب إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان، زوج أصالة سابقًا.

هجوم الفنانة أصالة على الفنانة أنغام

لم تتقبل الفنانة أصالة زواج الفنانة أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لتشن هجومًا حادًا عليها، وعبرت عن ذلك بحديثها في أحد البرامج التليفزيونية، بالإضافة إلى قيامها بإلغاء متابعة الفنانة أنغام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعامل الفنانة أنغام برقي مع الفنانة أصالة

لم ترد الفنانة أنغام على أصالة، واكتفت بتصريح راق، حينما سألها أحد المذيعين عن حجم الخلاف بينهما، لتجاوب بأنها لا تشعر بوجود مشكلة بينهما، بسبب تركيزها في عملها وأسرتها وأبنائها: «معنديش مشاكل مع حد، لأني إنسانة مشغولة، ما بين شغلي وأولادي وأصدقائي».

أغنية «حلفونا» للفنانة أنغام

وكانت طرحت الفنانة أنغام أغنية «حلفونا»، على موقع مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كتب كلماتها مصطفى حدوتة ومن ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع وميكس نادر حمدي.

وتقول كلمات الأغنية:

آدي بلدنا وآدي الرجالة.

جاهزين مين يتعدى حدوده ع المصريين.

آدي الأرض وآدي الرجالة.

واقفين مسكنا ف ايدنا كتاب.

وحلفنا يمين حلفونا حلفونا.

ع الأمانة اللي ف إيدينا.

حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها ف عنينا.

حلفونا حلفونا ع الأمانة اللي ف إيدينا.

حلفونا حلفونا.