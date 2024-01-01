تجربة جديدة.. سماعة رأس كهربائية قد تقلل أعراض الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تجربة جديدة أن هناك سماعة رأس كهربائية قد تقلل أعراض الاكتئاب.

وعادة ما يعالج الاكتئاب بالحوار أو الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكنها لا تساعد الجميع.

وأجريت التجربة الجديدة في جامعة إيست لندن برعاية الشركة السويدية Flow Neuroscience، بمشاركة 174 شخصا يعانون من اكتئاب معتدل أو شديد، قسموا إلى مجموعتين، إحداها حصلت على علاج وهمي، جعلهم يشعرون بوخز فقط في الرأس.

وبحسب "نيو ساينتست، فإن سماعة Flow التي توفر تيارا كهربائيا منخفضا إلى الدماغ، تقلل أعراض الاكتئاب عند وضعها في المنزل.

ويعتبر هذا النهج، الذي يسمى التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة، فعالا عند استخدامه عدة مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة، كل مرة، فيما أظهرت تجارب سابقة أن العلاج ينجح عند تلقيه تحت إشراف طبي في عيادة أو مختبر.

وأوضحت كيفية استخدام السماعات للمشاركين في المنزل بمفردهم لمدة 10 أسابيع عبر مكالمة فيديو بالإنترنت.

وتوضع السماعة على جانبي الجبهة، وتشغل لبضع ثوان فقط ليتدفق خلالها التيار الكهربائي.

ورغم تحسن أعراض الاكتئاب في المجموعتين على مقياس من 52 نقطة، لكن الذين حصلوا على العلاج الحقيقي أظهروا أكبر قدر من الفائدة، بنحو 9 نقاط مقارنة مع 7، وهي درجة اختلاف مشابهة لتلك التي تظهر مع مضادات الاكتئاب.