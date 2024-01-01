آثار جانبية خطيرة للأدوية عند تناولها بشكل خاطئ.. اذهبي للطبيب فورا إذا شعرتِ بها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الأدوية قد يسبب بعض الآثار الجانبية، خاصةً عند تناولها بجرعات عالية، أو تناولها دون توقف، وهو ما يفعله الكثير من الأشخاص خاصةً الأمهات مع أبنائهم للتأكد من أنهم قد استدعوا حالتهم الصحية، لكن هناك أعراض شديدة الخطورة، وأدوية تسبب الكثير من الآثار الجانبية تستدعي زيارة الطبيب للتوقف عن تناولها.

خطورة الآثار الجانبية للأدوية

أوضح محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تناول الأدوية بطريقة خاطئة بشكل متواصل لفترة طويلة أو من دون متابعة ومراقبة أو مسكنات غير مكتوبة بوصفة طبية، يمكن أن يضر بالجسم والمركبات التي به، مما ينشأ عنه آثار جانبية تستدعي التوقف عنه أو تغييره أو تناوله بالطريقة الموصي بها من قبل الطبيب، حتى لا تظهر تفاعلات تؤثر على الحالة الصحية للجسم.

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آثار جانبية للأدوية تستدعي مراجعة الطبيب

أضاف «عز العرب»، أن هناك آثارًا جانبية للأدوية زيادتها تستدعي مراجعة الطبيب:

- القلق الزائد عن الحد وصعوبة التركيز.

- فقدان أو زيادة الشهية.

- مشاكل الجهاز الهضمي الشديدة من الإسهال والإمساك والانتفاخ والغثيان والقيء.

- آلام والتهابات المعدة.

- الدوخة المستمرة إلى فقدان الوعي.

- انخفاض الضغط أو السكر في الدم.

- جفاف الفم ونشاط البكتيريا.

- خطر الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة.

- الصداع إذا استمر لفترة طويلة.

‏- سرعة ضربات القلب.

- الخفقان وألم في الصدر.

ماذا أفعل إذا ظهرت أعراض جانبية للدواء؟

أكد «عز العرب»، أن هذه الأعراض الجانبية تستوجب مراجعة الطبيب فورًا، إذ أن شدتها يؤثر على الصحة بشكل سلبي، ويجب على المرضى الذين تحدث عندهم تأثيرات جانبيَّة شديدة عادةً أن يوقفوا استعمال الدواء: «الأمر لا يستدعي أن إحنا نجازف أي عرض جانبي يزداد من تناول الأدوية فورًا لازم الذهاب للطبيب».