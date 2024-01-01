هل يتطلب مرض السكري من النوع الأول نظاما غذائيا صارما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بحث سويدي جديد، أن مرض السكري من النوع الأول لا يتطلب نظاما غذائيا صارما.

وكشف البحث أن النظام الغذائي المعتدل منخفض الكربوهيدرات لا يزال يساعد المصابين بداء السكري من النوع الأول على الالتزام بأهداف السكر في الدم، بحسب ميديكال إكسبريس.

ويعني ذلك أن الأمر لا يتطلب نظاما غذائيا صارماً كما يُعتقد للسيطرة على مرض السكري من النوع الأول.

واختار فريق البحث من جامعة جوتنبرغ 25 رجلا و25 امرأة مصابين بالسكري من النوع الأول، متوسط أعمارهم 48 عاما، لتناول نظام غذائي تقليدي يحتوي على 50% من الطاقة من الكربوهيدرات، أو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات تبلغ نسبتها فيه 30%.

وكان جميع المشاركين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويعتمدون على الأنسولين، واستخدم جهاز مراقبة مستمر للجلوكوز لتسجيل مستويات السكر في الدم كل 15 دقيقة، على مدار 16 أسبوعاً استغرقتها التجربة.

واحتوى النظامان الغذائيان على مستويات صحية من الدهون والكربوهيدرات، وتضمنا الخضار والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون غير المشبعة والمكسرات والبذور والبقوليات.

ووجد الباحثون أن مستويات السكر في الدم كانت ضمن النطاق المستهدف لفترة أطول 68 دقيقة يومياً، في المتوسط، لدى الذن اتبعوا نظاماً غذائياً معتدلًا منخفض الكربوهيدرات مقارنة مع النظام الغذائي التقليدي عالي الكربوهيدرات.

وفي الوقت نفسه، انخفض وقت ارتفاع مستويات السكر في الدم بـ85 دقيقة في اليوم.

وقالت صوفيا ستيرنر إيزاكسون أخصائية التغذية التي أشرفت على التجربة: "تبين أن اتباع نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات يخفض متوسط مستوى السكر في الدم، وأن المزيد من المرضى يمكنهم الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف".