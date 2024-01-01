عشبة من الجنة ذكرت في القرآن موجودة بكل بيت.. لها فوائد سحرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ذكر الله عز وجل أسماء فواكه وخضروات وأعشاب وهب بها عباده في كتابه، ليأكلوا منها ويشكروه على نعمته، والتأمل بعظمة خلقه في إبداعه، فضلًا عن ما بها من فوائد وعلاج لأعضاء الجسم، وتوجد عشبة الريحان ذكرت في القرآن الكريم، بها فوائد سحرية على الصحة.

ما هي العشبة التي ذكرت في القرآن الكريم؟

واحد من الأعشاب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هو الريحان، بقوله تعالى في سورة «الرحمن» (الآية 12): «والحب ذو العصف والريحان»، وورد في سورة «الواقعة»، (الآية 89): «فروحٌ وريحانٌ وجنة نعيم»، إذ أن الريحان هي شجرة من أشجار الجنة كرمها القرآن الكريم مرتين.

فوائد الريحان

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن الريحان من أشهر أنواع الأعشاب التي تتميز بمذاقها وفوائدها الصحية على الجسم، وتتمثل فوائدها في التالي:

- يعزز صحة الجهاز الهضمي.

- يطهر الأمعاء.

- يمنع الإمساك.

- يحتوي الريحان على عناصر الأكسدة من الفلافونويد، الأنثوسيانين.

- يعمل على تحسين صحة القلب والشرايين.

- يساعد في تعزيز صحة القلب.

- لها تأثير صحي على الأوعية الدموية.

- به عناصر البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين «أ».

- يلعب دورًا فعالا في علاج نزلات البرد والربو.

- يعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسي.

- يخفف من القلق والضغوطات النفسية.

- يساعد تناول الريحان على علاج فقر الدم.

- مصدرًا جيدًا للحديد.

- يساعد مضغ القليل منه على انعاش رائحة الفم.

وأضاف «الحوفي»، أنه به من العناصر الغذائية في فيتامين أ وفيتامين ك وج والماغنسيوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك وأحماض أوميجا3.

- إزالة التوتر العصبي والاسترخاء.

- غني بالكالسيوم فيقوم بالحماية من هشاشة العظام.

- يعمل الريحان على تحسين الدورة الدموية.

- يحافظ على تعزيز نمو الشعر.

- يمكن دخول الريحان في كل الأكلات فهو يحمي من نزلات البرد.

طريقة زراعة الريحان في المنزل

أوضح أحمد محمد، المهندس الزراعي، في حديثه لـ«هُن»، أن زراعة الريحان تحقق الاكتفاء الذاتي، ولكنها تتطلب تخطيطًا وتنفيذًا، وأن زراعتها في المنزل أمر سهل، ويجب تحضير تربة جيدة له:

- تصلح زراعة الريحان في البلكونات أو على أسطح المنازل أو مكان رطب لتهوية التربة.

- يتم وضع السماد العضوي أو التربة الطينية من محلات الشتلات الزراعية أو السباخ المتخلل.

- انثر حبوب الريحان في أصيص زرع به طمي.

- ترطيب التربة بالماء دون أن تغمرها به.

- ترك مسافة 2.5 سم مسافة بين قمة الجردل وسطح التربة.

- تغيير الماء بشكل منتظم لتجنب حدوث العفن، مع مراعاة عدم الإكثار من عملية الري حتى لا يؤدي لموت النباتات.

- وضع الريحان في الشمس لمدة 6 ساعات يوميًا.