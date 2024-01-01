حالتان عند شراء الذهب توفران فرصة هائلة للربح.. «مش هتخسري وقيمته مبتتغيرش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاتجاه نحو الاستثمار في الذهب أصبح هدفًا لدى الكثيرات، لكن بشكل عام لا يقتصر شراء الذهب على نوع واحد، وتختلف أنواعه ومسمياته، لكن ما هو الأفضل للربح المضمون، هو ما يجيب عنه خبراء الصاغة، مع التطرق لأبرز أنواع الذهب الشهيرة بالإضافات الموجودة فيها والتي لا تصلح إلا للزينة فقط، لكنها ليست فرصة للتربح منه، كما يجب الحرص على بعض العلامات المهمة في المعدن الأصفر حتى لا تتعرض للنصب أو تخسر قيمته، إذ يحتفظ الذهب النقي فقط بقيمته ولا تتغير مع تركه لسنوات طويلة.

أفضل أنواع الذهب للربح

هناك العديد من أنواع الذهب المختلفة المستخدمة في صناعة المجوهرات، ولها مجموعة من الألوان والعيارات والطلاءات، ولكل منها خصائصه الفريدة، ومنها ذهب عيار 24 قيراطا، ذهب عيار 18 قيراطا، ذهب عيار 14 قيراطا، ذهب عيار 10 قراريط، الذهب الأصفر، الذهب الأبيض، الذهب الأسود، الذهب الأخضر، الذهب الأرجواني، الذهب الأزرق.

ومن بين الأنواع المختلفة للذهب، إلا أن هناك حالتين فقط تجعل شراء الذهب فرصة هائلة للربح أو الاستثمار، بحسب تصريح مستشار شعبة الذهب، نادي نجيب، الذي قال إن أفضل استثمار في الذهب يكمن في شراء جنيه ذهبي، أو سيبكة ذهب عيار 24 تبدأ من 5 جرامات، أو يمكن شراء جرامات عيار 24 بدون فصوص نقي حتى يحافظ على قيمته: «الأفضل سبيكة أو جنيه دهب أو جرامات بس تكون عيار 24، لأنه نقي وغير كده قيمته بتعلى مع الوقت، وكل ما زادت الجرامات زادت فرصة الربح».

الفرق بين أنواع الذهب

بحسب موقع «jewelryinformer» العالمي، يعتبر الذهب الأصفر أكثر ما يفكر به معظم الناس تلقائيًا، ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فإن الذهب الأصفر هو النوع الأكثر شعبية من الذهب المستخدم في المجوهرات في جميع أنحاء العالم، ويأتي بمجموعة من الألوان، اعتمادًا على نسب المعادن المختلفة في السبيكة، إذ تشير السبائك ذات اللون الفاتح أو الأخضر قليلاً إلى وجود محتوى أعلى من المعدن الأبيض، في حين أن الذهب الأصفر الداكن أو المحمر يمكن أن ينتج عن ارتفاع محتوى النحاس، كما يستخدم الزنك والنيكل أحيانًا في مجوهرات الذهب الأصفر، وعند خلط هذه المعادن البيضاء مع النحاس، فإنها تشكل درجات نحاسية دافئة تخفف من اصفرار الذهب الخالص الصارخ.

- الذهب الأبيض

في حين أن اللون الأصفر هو اللون الذهبي الأكثر شعبية للمجوهرات بشكل عام، إلا أن اللون الأبيض هو الرائد في خواتم الخطوبة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021، يختار 45% من الأزواج الأمريكيين خاتم الخطوبة من الذهب الأبيض، وهوعبارة عن سبيكة من الذهب الأصفر والمعادن البيضاء، وأحيانًا النحاس أيضًا، وكلما قل محتوى الذهب والنحاس في السبائك المعدنية، كلما ظهر اللون الأبيض أكثر.

يتكون الذهب الأبيض عادةً من إحدى السبائك المختلفة:

-البلاديوم الذهب الأبيض، وهو خليط من الذهب والبلاديوم، وأحياناً الفضة، والبلاديوم هو معدن ثمين مضاد للحساسية وهو أندر من الذهب.

-الذهب الأبيض النيكل، ويتكون من الذهب، والنيكل، والنحاس، والزنك، على الرغم من أن هذا النوع من الذهب لا يسبب الحساسية، إلا أنه أقل تكلفة مقارنة بالذهب الأبيض البلاديوم.

الذهب الوردي

على الرغم من أنه أحد أحدث أنواع الذهب، إلا أن اللون الوردي أصبح أحد أكثر ألوان الذهب شيوعًا المتوفرة اليوم، ويتكون الذهب الوردي من الذهب والنحاس والفضة والنحاس هو ما يعطي الذهب الوردي لونه الوردي، ومعظم سبائك الذهب الوردي تكون إما عيار 18 أو 14 قيراطا، ويحتوي الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا على كمية أكبر من الذهب، ما يجعل المظهر ورديًا أكثر لمعانًا ولكن شاحبًا، ويحتوي الذهب الوردي عيار 14 قيراطا على المزيد من النحاس، مما يؤدي إلى بشرة أعمق ولكن سطوع أقل.

-الذهب الأسود

على الرغم من أنه ليس شائعًا أو من السهل العثور عليه مثل ألوان الذهب الأخرى، إلا أن الذهب الأسود أصبح أكثر شهرة في السنوات الأخيرة، نظرًا لعدم وجود سبائك معدنية من الذهب الأسود، لا توجد مجوهرات من الذهب الأسود الخالص، وبدلاً من ذلك، يقوم الصائغون بإعطاء قطعة من المجوهرات الذهبية طبقة سطحية سوداء.