لماذا تسبب زوج إيناس الدغيدي الراحل في الهجوم عليها؟.. صدمة وتزييف للحقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تتصدر المخرجة إيناس الدغيدي، قائمة الشخصيات اللواتي يثرن الجدل، سواء من خلال أعمالها الفنية أو تصريحاتها وآرائها، وفي الساعات الماضية حلت ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية وتحدثت عن زوجها السابق، عندما سُئلت عن ديانته، لتنال هجوما كبيرا من الجمهور، فما السبب؟

سبب هجوم الجمهور على إيناس الدغيدي

عندما سئلت إيناس الدغيدي، عن ديانتها قالت «الدغيدي» إنها مسلمة وزوجها كان مسيحيًا، وأسلم حتى يتزوجها، وابنتها مسلمة، حتى إبن زوجها آسلم بعد إسلام والده.

وانتشر تعليق المخرجة إيناس الدغيدي عبر منصات التواصل الإجتماعي، ليلاحقها هجوما كبيرا من الناس الذين لم يتابعوا اللقاء كاملًا وحديثها عن زوجها، قائلين عبر التعليقات: «إزاي بقي كده أسرة متدينة في اختلاف الأديان»، وكان هذا التعليق على جزء مجتزأ من حديث المخرجة، عندما قالت: «أنا مسلمة وزوجي كان مسيحيا ونشأت في أسرة متدينة بالكامل».

ولم تخل التعليقات من مطالبة الصفحات التي اقتصت الخبر ونشرته بتعديله، حتى لا يلتبس الأمر على الناس الذين ظنوا في البداية أن المخرجة إيناس الدغيدي، تزوجت مسيحيًا: «صححوا العنوان حفاظًا على عقل أي مسلم، عشان جوزها أسلم عشان يتجوزها.. التصحيح مهم جدا».

من هو زوج ايناس الدغيدي؟

كانت إيناس الدغيدي قد تحدثت عن زوجها الذي أسلم من أجلها في لقاء تليفزيوني سابق، موضحة أنه طبيب الأسنان الراحل الدكتور نبيل معوض، لافتة إلى أنه كان مسيحيًا ودخل الإسلام حتى يتزوجها، بعد قصة حب استمرت 9 سنوات، وزواج 30 سنة.

وكانت «الدغيدي» تعرفت على زوجها الراحل، في شبابها وكان يعمل كطبيب أسنان، وتم الزواج مدنيًا، لكنهم انفصلا، بعدما أنجبا ابنتهما الوحيدة «حبيبة».

لم ينته تأثير معوض، في حياتها رغم الانفصال، بل ظلت إيناس الدغيدي، تتحدث عن مواقف لا تُنسى من ذكراتها، فلم تنس له الحب والاهتمام وأول هدية تلقتها منه.