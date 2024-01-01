احذر.. علامة تظهر أثناء شرب القهوة تنذر بـ سرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البنكرياس هو أحد أخطر أنواع السرطانات، حيث يصعب اكتشافه في مراحله المبكرة، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس، بما في ذلك علامة واحدة تظهر عند شرب القهوة.

يقول الطبيب الأمريكي مارك فرايمان، جراح الكبد والبنكرياس: "فقدان مذاق القهوة فجأة علامة تحذيرية تنذرك بسرطان البنكرياس"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "يعاني الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس فجأة من فقدان رغبتهم في تناول القهوة والتدخين، كما يشعرون بالاشمئزاز من مذاق ورائحة هذه المواد، بالإضافة إلى، كما يعاني بعض المرضى من طعم معدني غريب في فمهم".

وأشار فريمان إلى أن، هناك بعض العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

- اصفرار الجلد أو العين

يحدث انسداد القناة الصفراوية عندما ينمو ورم صغير في البنكرياس ويسد القناة الصفراوية، وهي القناة التي تنقل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة، وهذا بدوره يسبب اليرقان.

- حكة في راحة اليد والجلد

يرجع السبب إلى كيفية تفاعل الجلد مع البيليروبين، وهو مادة كيميائية بنية وصفراء تُفْرَز من الجسم عن طريق الصفراء، وهي مادة سائلة يفرزها الكبد.

عندما يرتفع مستوى البيليروبين في الدم، فإنه يتراكم في الأنسجة، بما في ذلك الجلد.

يؤدي هذا إلى اصفرار الجلد، بالإضافة إلى الحكة.

- ألم البطن

عادة ما يشعر المرضى المصابون بسرطان البنكرياس بألم شديد أو تشنج حاد في البطن.

- علامات تحذيرية أخرى

يمنع سرطان البنكرياس الإنزيمات الهاضمة من الوصول إلى الأمعاء الدقيقة، وهضم الأطعمة الدهنية، وبالتالي ينتج جسمك برازًا رخوًا كريه الرائحة.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالذهاب للطبيب فورا، إذا لاحظت أي من هذه الأعراض:

فقدان الوزن غير المبرر.

الألم المستمر في الجزء العلوي من البطن أو الظهر.

إذا كنت تعاني أعراض في عملية الهضم لا تتحسن بعد أسبوعين من تناول الأدوية.

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