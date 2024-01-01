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معجب يقتحم حفل هيفاء وهبي في رأس السنة ببيروت.. رد فعلها غير متوقع

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على جمهورها، في حفل رأس السنة الجديدة، بمدينة بيروت في لبنان، بفستان أحمر لافت، وسط عدد كبير من الجماهير، الذين رددوا معها كلمات أغانيها الشهيرة بحماس.

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معجب يقتحم حفل هيفاء وهبي

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشهدا غير متوقع، حينما اقتحم أحد معجبي هيفاء وهبي المسرح وحاول التقاط صورة معها، إلا أنه على الفور حاول الأمن منعه وإخراجه من المكان.

وفي حين أن كثير من النجوم لا يفضلون أن يضايقهم الجمهور في الحفلات، إلا أن «هيفاء» قررت منح الفرصة للشاب من الاقتراب إلى جوارها على المسرح، وسمحت له بالحصول على عدة صور معها، ثم بادر الشاب بتسجيل فيديو، وهو يغني معها في صوت واحد.

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ليست المرة الأولى

لم تكن تلك المرة الأولى التي تواجه فيها هيفاء وهبي هذه المواقف في حفلاتها المختلفة، إذ حدث ذلك عندما كانت في حفلة لها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في فترة انتشار فيروس في ظل الإجراءات الاحترازية، عندما أصر شاب على الصعود إليها للالتقاط صورة معها فور الانتهاء من غنائها ومصافحتها، لكنها اتخذت موقفا أثار إعجاب رواد السوشيال ميديا، إذ طلبت من الشاب بطريقة لطيفة النزول، حفاظا على صحة الجميع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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